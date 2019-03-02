Трамп заявил об ответственности КНДР за смерть американца

Президент США Дональд Трамп признал ответственность Северной Кореи за смерть американского гражданина Отто Уормбира.

Об этом он написал в твиттере.

«Я считаю Северную Корею ответственной за жестокое обращение с Отто, повлекшее его смерть», — написал он.

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Отто Уормбир был осужден в КНДР за то, что он сорвал со стены пропагандистский плакат. Тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Молодой человек, вышедший на свободу благодаря посредничеству третьих стран, вскоре умер от болезней дома в Америке.