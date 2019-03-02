Выбывший из президентской гонки на Украине кандидат рассказал о выгоде для другого
Бывший кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что своим снятием добавил другому кандидату Анатолию Гриценко минимум 10% к рейтингу, сообщают «Украинские новости».
«Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней, я сделал шаг и думаю, что это придаст Гриценко как минимум 10%», — отметил он.
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Ранее Садовый заявил, что у страны будет шанс выбрать «украинского и антикоррупционного президента», подчеркнув, что это не означает его безусловную поддержку Гриценко.
Также Садовый заявил, что у него якобы не было с ним никаких договоренностей.