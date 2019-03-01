Венесуэла обвинила Трампа в давлении на другие страны
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что США оказывают давление на другие государства по ситуации в республике.
По его словам, президент США Дональд Трамп ежедневно «атакует» Венесуэлу.
Он также добавил, что Трамп «заставляет» другие страны совершать необычные и нелепые действия.
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Арреаса подчеркнул, что подобные действия со стороны некоторых западных государств «оскорбляют их народы».
Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала акцию США с гуманитарной помощью «фарсом века».