В Белоруссии могут изменить конституцию

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам белорусского лидера, акцент в новой конституции будет на исполнительную и законодательную власть.

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«Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную, может, что-то надо будет, но после серьезного анализа, предпринять по избирательной системе», — уточнил Лукашенко.

Также он пообещал, что все поправки будут внесены «честно».

«Я клянусь, что эта конституция... не будет приниматься нахрапом, с моей заинтересованностью... чтобы [в меня] палками и камнями потом не бросали», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко высказался об участии в президентских выборах.