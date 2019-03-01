В Белоруссии могут изменить конституцию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам белорусского лидера, акцент в новой конституции будет на исполнительную и законодательную власть.
«Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную, может, что-то надо будет, но после серьезного анализа, предпринять по избирательной системе», — уточнил Лукашенко.
Также он пообещал, что все поправки будут внесены «честно».
«Я клянусь, что эта конституция... не будет приниматься нахрапом, с моей заинтересованностью... чтобы [в меня] палками и камнями потом не бросали», — заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко высказался об участии в президентских выборах.