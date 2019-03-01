В КНДР допустили отказ от диалога с США
Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын может отказаться от диалога с США. Об этом сообщает «Ренхап».
По ее словам, Ким Чен Ын может передумать вести диалог с США.
Она также добавила, что Северная Корея заслуживает частичной отмены санкций.
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Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР «сделала уже достаточно добровольных шагов» для снижения напряженности.
Ранее СМИ рассказали о реакции президента США Дональда Трампа на просьбу Ким Чен Ына снять санкции.