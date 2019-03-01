Один из кандидатов в президенты Украины вышел из гонки

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Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко, пишет «Украинская правда».

В издании уточнили, что он объявил о своем решении в ходе брифинга 1 марта.

«Я принял решение — я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — отметил Садовый.

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Он добавил, что у страны будет шанс выбрать «украинского и антикоррупционного президента», подчеркнув, что это не означает его безусловную поддержку Гриценко. Также Садовый заявил, что у него якобы не было с ним никаких договоренностей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто выиграет выборы на Украине.