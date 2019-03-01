FT: семь теорий заговора России по делу Скрипалей раскрыли в Лондоне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12001045/RTX5EXJ5-pic905-895x505-15450.jpg">

Поддерживаемые государством российские СМИ распространили семь различных теорий заговора об отравлении бывшего двойного агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Сослбери, к такому заключению пришли авторы доклада из Королевского колледжа Лондона, пишет газета Financial Times.

Речь идет о телеканале Russia Today и новостном агентстве Sputnik, которых использовали в качестве «средства дезинформации», пишет FT. Авторы доклада утверждают, что издания в прошлом году распространили 138 противоречивых сообщений об отравлении с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Реклама

Распространяя дезинформацию, RT и Sputnik создали «запутанную картину событий» в Солсбери, говорится в материале.

В RT прокомментировали, что «поражены» тем, что некоторые британцы потратили много времени на то, чтобы «встать на проверенный путь» и снова обвинить издание. В Sputnik не прокомментировали данную информацию.

FT добавляет, что спустя несколько недель после нападения на Скрипалей, Великобритания обвинила Россию в распространении ложных теорий заговора, которые могли помешать расследованию британских властей случившегося в Солсбери.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Пару обнаружили полицейские, после чего их госпитализировали. После частичного восстановления Скрипалей выписали из больницы. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что Скрипали живы.