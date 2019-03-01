Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привели к практическому результату из-за разногласий сторон по вопросу денуклеаризации.

По словам Трампа, северокорейские власти предлагали частичную денуклеаризацию, тогда как он настаивал на полном ядерном разоружении Корейского полуострова. Также, подчеркнул Трамп, он хотел от КНДР «настоящую программу» денуклеаризации.

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«Они [КНДР] не были к этому готовы. Я полностью понимаю это… Я хотел, чтобы они провели денуклеаризацию, но они не пошли бы на полную денуклеаризацию, они хотели только частичную», — сказал Трамп.

Он также отметил, что план частичных санкционных уступок в обмен на неполную денуклеаризацию ему представился «неправильным».

Ранее в КНДР заявили о договоренности по новой встрече Трампа и Ким Чен Ына.