США и Венесуэла поспорили в ООН из-за Гуайдо

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пригрозил венесуэльским властям «глобальным ответом» в случае преследования оппозиционного лидера Хуана Гуайдо после его возвращения из Колумбии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу Гуайдо после возвращения будет решать верховный суд страны.

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Абрамс, говоря о возможном преследовании Гуайдо, пригрозил венесуэльским властям «глобальным ответом».

«Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан», — сказал американский постпред.

Он не уточнил, что подразумевает под «глобальным ответом».

Ранее Гуайдо заявлял, что вернется в Венесуэлу в понедельник, 4 марта.