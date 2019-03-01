МВД Украины ведет уголовное расследование против Тимошенко

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Национальная полиция Украины ведет расследование в отношении кандидата в президенты страны Юрия Тимошенко, пишет «Украинская правда» со ссылкой на расследование программы «Схема».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что залоговая сумма Тимошенко была внесена частными лицами, которые «об этом ничего не знали».

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По словам журналистов «Схемы», следователи в настоящее время ведут «уголовное расследование» в отношении Тимошенко.

Сам Тимошенко считает, что данное расследование является политически мотивированным и заявил, что его начали «запугивать» сразу после того, как он объявил о намерении баллотироваться в президенты.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о предотвращении масштабной кибератаки на сайт Центральной избирательной комиссии страны.