Активисты оценили богатства кандидатов в президенты Украины

Активисты оценили доходы 44 кандидатов в президенты в 2,23 млрд гривен, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что 37% от этой суммы — это активы действующего президента Петра Порошенко.

По словам активистов, проанализировавших декларации кандидатов за 2017 год, больше всего денежных активов – у Порошенко (828,18 млн) и внефракционного нардепа-мажоритарщика Юрия Деревянко (445,49 млн), которого выдвинула партия «Воля» (организация запрещена в России).

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Наибольший доход в 2017 году получил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Среди женщин самой богатой оказалась народный депутат Ольга Богомолец («Блок Петра Порошенко»).