Washington Post сочла «дипломатическим провалом» Трампа встречу с Ким Чен Ыном

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Неожиданный поворот событий на втором двухдневном саммите США и КНДР для американского президента равнозначен дипломатическому провалу, пишет газета The Washington Post.

Саммит в Ханое был резко прерван после того, как лидеры двух стран не смогли достичь соглашения об уничтожении ядерного оружия Пхеньяна. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что готов к денуклеаризации, президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что соглашение «готово к подписанию».

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Однако, по словам Трампа, препятствием для заключения соглашения послужили требования лидера КНДР о полном снятии американских санкций в обмен на закрытие только одного ядерного объекта в Северной Корее.

В преддверии переговоров Соединенные Штаты были готовы объявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов. Тем не менее, северокорейское контрпредложение во время переговоров оставило большой разрыв между двумя сторонами, поясняет WP.

Ранее Трамп высказался о «крепких» санкциях против КНДР.