Песков объяснил нежелание России «копаться» в показаниях экс-адвоката Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу показаний, которые бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн дал в конгрессе, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, у российской стороны нет показаний Коэна.
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«Не хочется в этом копаться», — сказал Песков.
Он добавил, что это не относится повестке дня России и заниматься этим должны США.
Ранее сообщалось, что Коэн предоставит властям США новые детали по «российскому делу».