Трамп объяснил отсутствие соглашения с КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в решили не подписывать соглашение с КНДР в ходе саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости»

«Мы подумали — я подумал и госсекретарь Помпео подумал, что не было бы хорошо что-то подписывать», — сказал Трамп по итогам саммита в Ханое.

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В то же время Трамп заявил, что хочет продолжения отношений США и КНДР.

Трамп отметил, что даже без соглашения Ким Чен Ын пообещал не возобновлять испытания ракет.

Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули саммит в Ханое без запланированного по расписанию рабочего совместного обеда и без заявлений для прессы.

«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.