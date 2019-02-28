Трамп объяснил отсутствие соглашения с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что в решили не подписывать соглашение с КНДР в ходе саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости»
«Мы подумали — я подумал и госсекретарь Помпео подумал, что не было бы хорошо что-то подписывать», — сказал Трамп по итогам саммита в Ханое.
В то же время Трамп заявил, что хочет продолжения отношений США и КНДР.
Трамп отметил, что даже без соглашения Ким Чен Ын пообещал не возобновлять испытания ракет.
Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули саммит в Ханое без запланированного по расписанию рабочего совместного обеда и без заявлений для прессы.
«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.