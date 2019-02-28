Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению на саммите
Американский президент Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам второго саммита, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс, стороны обсудили разные варианты денуклеаризации, однако в настоящее время достичь соглашения им не удалось. При этом лидеры намерены встречаться в будущем.
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Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули саммит в Ханое без запланированного по расписанию рабочего совместного обеда и без заявлений для прессы.
«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.