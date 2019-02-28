Трамп и Ким Чен Ын отказались от обеда с фуа-гра и снежной рыбой

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не будут проводить рабочий обед. Об этом сообщает CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, рабочий обед лидеров был отменен. После переговоров Трамп вернется в гостиницу. Сандерс отказалась уточнять, будут ли главы государств подписывать совместный документ.

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По данным ТАСС, на рабочем обеде им должны были подать фуа-гра с яблочным желе и снежную рыбу под соусом. Кроме того, в качестве десерта Трамп и Ким Чен Ын должны были попробовать засахаренные кусочки корня женьшеня и пирог Баноффи, состоящий из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока.

Ранее Белый дом заявил о сокращении времени саммита Трампа и Ким Чен Ына на два часа.

«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.