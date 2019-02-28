В палате представителей США обвинили Трампа в нарушении закона

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Председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Элайджа Каммингс заявил, что американский лидер Дональд Трамп нарушил закон, будучи президентом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствуют показания бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

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Он также добавил, что необходимо дождаться публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «вмешательстве России».

Ранее сообщалось, что Трамп 500 раз приказывал Коэну угрожать людям от его имени.