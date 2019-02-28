Пушков рассказал о дружбе Трампа и Ким Чен Ына

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын является его другом.

«Дружба наступила после того, как Ким пригрозил разбомбить Гуам, а Трамп обещал ответить на эти угрозы «огнем и яростью», — написал Пушков.

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По его словам, дружба между Трампом и Ким Чен Ыном не мешает жестким санкциям США против Северной Кореи.

Он также добавил, что в ответ КНДР не отказывается от ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.