В Киеве отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии»

Российский постпред на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов рассказал, что украинские представили отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» с 6 марта, передает ТАСС.

Отмечается, что на заседании инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» поддержала делегация России, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако украинская сторона отвергла предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня.

Реклама

«В результате киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия «весеннего перемирия» на неопределенное время», — добавил Грызлов.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ не поддержали обвинения Киева в адрес Москвы.