WP: некоторым журналистам из США запретили освещать ужин Трампа и Ким Чен Ына из-за выкриков

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Белый дом запретил четырем американским журналистам участвовать в освещении ужина президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое, поскольку некоторые из них ранее выкрикивали вопросы во время предыдущих встреч с американским главой, пишет газета The Washington Post.

В частности, не допустили к освещению ужина лидеров США и КНДР на их втором саммите во Вьетнаме корреспондентов Associated Press, Bloomberg, Los Angeles Times и Reuters.

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Отмечается, что двое из них — Джонатан Лемир из AP и Джефф Мейсон из Reuters — были замечены на предыдущих встречах с американским главой, где выкрикивали вопросы. Также были исключены Джастин Синк из Bloomberg и Элай Стоколс из LA Times.

Перед обедом Трампа и Ким Чен Ына пресс-секретарь Сара Сандерс пыталась исключить всех журналистов пула, который насчитывает 13 человек, и оставить для освещения лишь фотографов и съемочную группу.

WP пишет, что Белый дом пошел на чрезвычайный шаг на следующий день после того, как по просьбе северокорейского окружения прибывших во Вьетнам пул журналистов из США выcелили из отеля, в котором был забронирован номер для Ким Чен Ына и его делегации.