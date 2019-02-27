Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия требует от США и Британии разблокировать счета Венесуэлы.
Он также призвал Вашингтон и Лондон прекратить нарушать резолюции ГА ООН.
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Небензя подчеркнул, что США и Британия должны уважать границы и суверенитет Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что в США ответили на вопрос о военной операции в Венесуэле.