Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия требует от США и Британии разблокировать счета Венесуэлы.

Он также призвал Вашингтон и Лондон прекратить нарушать резолюции ГА ООН.

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Небензя подчеркнул, что США и Британия должны уважать границы и суверенитет Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в США ответили на вопрос о военной операции в Венесуэле.