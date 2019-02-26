AP: курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео

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Лидер КНДР Ким Чен Ын попал на видео во время перекура на перроне железнодорожной станции в Китае, сообщило агентство Associated Press. Кадры опубликовал японский телеканал TBS TV.

На видео северокорейский лидер замечен с сигаретой во время разговора с чиновниками КНДР на станции китайского города Наньнин. Отмечается, что на видео была замечена и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, которая держала хрустальную пепельницу.

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Несмотря на проведение общенациональной кампании по борьбе с курением в Северной Корее, Ким Чен Ына часто видят с сигаретой в руках, отмечает агентство.

После небольшой остановки в Наньнине бронепоезд Ким Чен Ына направился во Вьетнам, где пройдет его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля после почти 70-часовой поездки на бронепоезде, отмечается в материале.

Саммит назначен на 27-28 февраля.