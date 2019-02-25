США консультировались с Россией перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США проводят консультации с Москвой по ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США консультировались с Россией перед новой встречей американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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Он также добавил, что шестисторонние переговоры по КНДР могут быть востребованы в случае успеха данной встречи.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время шестисторонние переговоры по ядерной проблеме Северной Кореи «заморожены».

Ранее СМИ сообщили, что США и КНДР могут договориться о завершении Корейской войны.