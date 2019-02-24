Президент и премьер Молдавии проголосовали на парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип проголосовали на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Protv.md.

Додон заявил, что голосовать необходимого совести. По его мнению, правильно отданный голос может кардинально изменить ситуацию в стране. Отмечается, что неизвестно за кого отдал свой голос президент.

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Премьер добавил, что проголосовал за действующую Демократическую партию страны. Кроме того, он подчеркнул, что люди чаще всего говорят о вранье во время войны, после охоты и выборов.

В Молдавии 24 февраля начались парламентские выборы. От их исхода зависит дальнейший внешнеполитический курс всей страны на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что президенту Молдавии сообщили о готовящемся на него покушении.