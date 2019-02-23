Японского министра заставили публично извиняться за трехминутное опоздание

Японский министр Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, был вынужден публично извиняться за то, что опоздал на встречу на три минуты. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что его задержку перед парламентским заседанием очень негативно восприняли другие депутаты. Они даже устроили пятичасовой байкот в ответ на его «неуважение».

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Уточняется, что это уже не первый раз, когда Сакурада публично извиняется. Неделю назад японский министр заявил, что «разочарован», когда узнал, что у 18-летнего олимпийского пловца обнаружили рак крови.

Ранее сообщалось, что в Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания.