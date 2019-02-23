В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России

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Депутат немецкого парламента Юрген Триттин заявил, что безопасность в европейских странах невозможна без российской стороны. Об этом она написал в статье для Frankfurter Rundschau.

По мнению Триттина, НАТО следует отказаться от систем ПРО США, если российская сторона будет готова к разоружению.

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«Безопасность в Европе возможна только с Россией», — заявил Триттин.

Он заявил, что, если на пороге новой гонки вооружений во всем винить российскую сторону, это не поможет изменить положение дел.

Ранее сообщалось, что раскол между США и Европой усиливается.