В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России
Депутат немецкого парламента Юрген Триттин заявил, что безопасность в европейских странах невозможна без российской стороны. Об этом она написал в статье для Frankfurter Rundschau.
По мнению Триттина, НАТО следует отказаться от систем ПРО США, если российская сторона будет готова к разоружению.
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«Безопасность в Европе возможна только с Россией», — заявил Триттин.
Он заявил, что, если на пороге новой гонки вооружений во всем винить российскую сторону, это не поможет изменить положение дел.
Ранее сообщалось, что раскол между США и Европой усиливается.