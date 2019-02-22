Президент Словакии не исключил попадания за решетку

Глава Словакии Андрей Киска отметил, что его вскоре могут арестовать, передает РИА «Новости».

По словам Киски, он может оказаться за решеткой из-за обвинений в адрес его фирмы, которую обвиняют в налоговых нарушениях.

Он добавил, что обвинения, скорее-всего, ему предъявят после окончания мандата.

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«Именно так выглядит месть», — подчеркнул Киска.

Отмечается, что киска обвиняет экс-премьера Роберта Фицо, так как он отказался пообещать ему политическую пенсию в виде поста судьи Конституционного судьи.

«Грозит мне тюремное заключение на 7-12 лет. Когда я сказал об этом жене, она начала трястись. А моя 14-летняя дочь... потом два дня проплакала», — заключил Киска.

Ранее сообщалось, что Словакия заявила о готовности ко всем сценариям по Украине.