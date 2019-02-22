В Польше попросили Украину наладить отношения с соседними странами

Замминистра польского МИДа Бартош Чихоцкий заявил, что Украине пора наладить отношениях с другими странами, помимо Германии, передает РИА «Новости».

По его словам, Украину «приучили» к тому, что «ей разрешено больше».

«Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями», — добавил Чихоцкий.

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Также он напомнил, что Украина все еще не сняла на эксгумацию останков поляков, погибших на украинской земле.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на присвоение украинцами Малевича.