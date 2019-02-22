Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах
Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент эфира телеканала NewsOne, в котором мэр Киева Виталий Кличко отмечает рост смертности украинцев, попавших в киевские больницы.
По словам Кличко, раньше в больницах Киева погибал каждый шестой попавший в интенсивную терапию киевлянин, а теперь — каждый второй.
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«Это очень важно — мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — заключил Кличко.
Высоцкая посчитала, что Кличко не понимает, о чем он говорит и подчеркнула, что Киевом вместо него руководят «мерзкие рожи».
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко госпитализирован.