СМИ: в конгресс США внесли резолюцию о запрете строительства стены с Мексикой

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В Вашингтоне демократическая фракция палаты представителей внесла в конгресс резолюцию, которая должна запретить американскому лидеру Дональду Трампу возводить стену на границе с Мексикой в обход конгресса. Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что резолюция призвана запретить Трампу собирать деньги на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой.

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Член палаты представителей Джастин Амаш был соавтором данной резолюции. Он заявил, что Трамп «пытается обойти конституционную систему».

«Национальная чрезвычайная декларация для не чрезвычайной ситуации является недействительной. Необходимым условием для объявления ЧС — то, что ситуация требует немедленных действий, а у конгресса нет возможности действовать», — добавил Амаш.

Ранее сообщалось, что на Трампа подали в суд 16 штатов США.

Отмечается, что голосование по резолюции состоится 26 февраля.