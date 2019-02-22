ЦИК Белоруссии: выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/12009847/Depositphotos_5204161_l-2015-pic905-895x505-62014.jpg">

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина выразила мнение, что на выборах на Украине победит тот кандидат, который сможет потратить больше всего денег на избирательную кампанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ермошина подчеркнула, что выборы на Украине являются «совершенно особенными». По ее мнению, на них задействованы «большие деньги».

Реклама

«Я считаю, что коммерческая составляющая выборов вряд ли их улучшает, она их ухудшает», — заметила глава белорусского Центризбиркома.

Ермошина заключила, что голоса украинских избирателей «определенным образом покупаются» в ходе избирательной кампании, что приводит к победе самого обеспеченного кандидата.

В прошлом году СМИ поймали украинского президента Петра Порошенко на нарушении протокола во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.