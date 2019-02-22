Президенту Молдавии сообщили о готовящемся на него покушении

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Президенту Молдавии Игорю Додону написали анонимное сообщение о том, что на него готовится покушение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу его администрации.

Ранее издание «Аргументы и Факты в Молдове» опубликовало материал, в котором приводилась фотография письма. В пресс-службе администрации президента Молдавии подтвердили ее подлинность.

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В тексте обращения говорится, что лидер правящей в стране Демократической партии Владимир Плахотнюк якобы готовит убийство Додона сразу после выборов.

«Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламент… затем, путем шантажа и подкупа, переманить депутатов-социалистов к себе», — говорится в письме.

Как отмечается, копии текста якобы были отправлены послу США Дереку Хогану, послу Евросоюза Петеру Михалко, а также послу России Олегу Васнецову.

Ранее сообщалось, что в Молдавии отреагировали на обвинения политика Плахотнюка в выводе денег из России.