Единороссы дали оценку инциденту с участием зампредседателя гордумы Дзержинска

Депутат Игорь Крашенинников сложит полномочия члена местного политсовета партии «Единая Россия», а также уйдет в отставку с должности заместителя председателя городской Думы Дзержинска, передает местное издание «Репортер и время».

Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

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Как пишет сайт нижегородского отделения ЕР, скандальная видеозапись конфликта во дворе жилого дома с участием Игоря Крашенинникова стала предметом рассмотрения на заседании президиума регионального политсовета партии.

Участники заседания выслушали позицию самого Игоря Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее. Вместе с тем члены президиума сошлись во мнении, что такое поведение члена партии категорически неприемлемо, наносит репутационный ущерб партийной структуре и не снимает с участника конфликта ответственности за случившееся.

По результатам обсуждения принято решение о сложении Игорем Крашенинниковым полномочий члена местного политсовета местного отделения партии «Единая Россия» г. Дзержинска и заместителя председателя городской Думы г. Дзержинска.

«Сегодня на Президиуме мы обсудили это вопиющий факт и дали ему принципиальную оценку. Эта оценка выразилась в исключении нашего коллеги из местного политического совета партии «Единая Россия» и сложении им полномочий заместителя председателя городской Думы Дзержинска. Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознает, понимает, что нанес репутационный ущерб не только себе, но и всей партийной структуре. Коллеги поддержали такое дисциплинарное наказание. Игорь Юрьевич является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, и, конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем», - заявил Секретарь НРО партии «Единая Россия» Денис Москвин.

«Со стороны своих товарищей по партии я был подвергнут жесткой критике, причем критике обоснованной. Я это осознаю и прекрасно понимаю, что никакие человеческие эмоции и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще большим хамством. Это неприемлемо. Я приношу свои искренние извинения. Решение партии справедливое и заслуженное», - заявил Игорь Крашенинников.