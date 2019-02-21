ОБСЕ рекомендовал России не отправлять наблюдателей на выборы на Украине

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России стоит отказаться от направления своих наблюдателей на президентские выборы на Украине и отметил, что организация не сможет гарантировать их безопасность, передает РИА «Новости».

По его мнению, присутствие российских наблюдателей может стать поводом для провокаций.

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«Я считаю, что со стороны России… все-таки если не делать этого, будет лучше. Это наше видение», — сказал Церетели.

Также он отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для российских наблюдателей за выборами президента на Украине.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.