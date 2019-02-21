Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Отмечается, что члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

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«В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича», — говорится в указе.

Подчеркивается, что вводится в действие со дня подписания.