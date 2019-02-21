Кучма назвал одну из главных проблем Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/11889739/upload-RIAN_2570303.HR-pic905-895x505-40660.jpg">

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал одну из самых главных проблем страны. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, тревогу вызывает то, что жители западной и восточной части Украины не совпадают во мнениях по многим вопросам.

«Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями [уничтожились]», — отметил Кучма.

Реклама

Он добавил, что если в элите нет объединения в стратегическом направлении государства, то в это случае «один в лес, другой по дрова», и не имеет значения, какие национальные идеи за этим стоят.

Ранее сообщалось, что экс-министр назвал главную проблему в политике Украины.