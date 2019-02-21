Порошенко допустил техногенную катастрофу в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, что на линии соприкосновения в Донбассе находятся потенциально опасные объекты, которые могут пострадать из-за обстрелов. Слова президента передает УНИАН.
Порошенко отметил, что около контактной линии в Донбассе «существует ряд потенциально опасных объектов», однако не уточнил, какие именно.
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«Из-за регулярных обстрелов <...> [данные объекты] могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко призвал генсека ООН «надавить на Москву».