Трамп: в США готовы смягчить санкции против КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США готовы снять санкции с Корейской Народно-Демократической Республики, но правительство КНДР должно сделать шаг на встречу, передает ТАСС.

По словам Трампа, санкции США пока сохраняются, однако их хотят снять.

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«Но сначала [в США] должны увидеть шаги навстречу с другой стороны», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что у Северной Кореи очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения.

«Я не думаю, что это будет последняя наша встреча. У нас очень хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча лидеров государств пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.