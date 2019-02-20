Трамп: в США готовы смягчить санкции против КНДР
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США готовы снять санкции с Корейской Народно-Демократической Республики, но правительство КНДР должно сделать шаг на встречу, передает ТАСС.
По словам Трампа, санкции США пока сохраняются, однако их хотят снять.
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«Но сначала [в США] должны увидеть шаги навстречу с другой стороны», — отметил Трамп.
Президент США добавил, что у Северной Кореи очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения.
«Я не думаю, что это будет последняя наша встреча. У нас очень хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Встреча лидеров государств пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.