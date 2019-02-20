Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к ядерному удару и допустил возможность начала «полномасштабной войны». Об этом он рассказал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Отмечается, украинский президент обвинил Москву в «большом сосредоточении войск» на границе России с Украиной.
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«Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», — добавил Порошенко.
По словам Порошенко, в случае усиления конфликта, возможно начало «полномасштабной войны».
Ранее сообщалось, что Порошенко призвал генсека ООН «надавить на Москву». Также в Кремле напомнили Порошенко, что между Россией и Украиной нет войны.