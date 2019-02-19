Эрдогана заподозрили в воссоздании Османской империи

Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи, передает РИА «Новости».

«У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну», — сказала Шаабан.

Ранее Эрдоган заявлял, что военные страны в ближайшее время начнут операцию против сирийских курдов.