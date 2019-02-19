Globe and Mail: в Канаде разгорелся политический скандал вокруг Трюдо

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В Канаде разгорелся политический скандал вокруг премьер-министра страны Джастина Трюдо, пишет национальная газета Globe and Mail.

На этой неделе из правительства Трюдо ушел Джеральд Баттс — главный политический советник премьер-министра. На прошлой неделе уволилась министр юстиции и генеральный прокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд. Уход двух высокопоставленных чиновников связан с политическим скандалом вокруг Трюда. Газета Globe and Mail ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что высокопоставленные чиновники в офисе премьер-министра в 2018 году оказали давление на тогдашнего генерального прокурора.

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Цель давления на генпрокурора заключалась в том, чтобы помочь компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования. Скандал в настоящее время гложет правительство Трюдо, и терпит отставки из-за своей неспособностью опровергнуть утверждения на фоне скандала, пишет издание.

Как отмечает газета, скандал может ударить по рейтингам популярности премьер-министра Джастина Трюдо и ослабить его влияние на партию.