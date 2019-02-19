Япония признала Гуайдо президентом Венесуэлы

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Правительство Японии выразило поддержку Хуану Гуайдо как временному президенту Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы, несмотря на активные призывы к этому со стороны ряда стран.

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Ранее Словения признала временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.