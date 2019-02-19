Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего военным Венесуэлы, что они могут «потерять все».

Захарова в фейсбуке назвала действия Трампа «шантажом».

«Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала она.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, если военные будут и дальше поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, им не стоит рассчитывать на «легкий выход» и «безопасное пристанище», потому что они «потеряют все».