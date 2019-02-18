МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента (ЕП) были заранее предупреждены, что их не пустят в страну. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее депутат ЕП Гонсалес Понс заявлял, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
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Арреаса в свою очередь рассказал, что информация о закрытом въезде в Венесуэлу для представителей ЕП была распространена по официальным дипломатическим каналам. По его словам, депутаты хотели приехать в Венесуэлу, преследуя «заговорщицкие цели».
Ранее также сообщалось, что делегация ЕП намерена встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо.