Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу из тюрьмы в штате Массачусетс через 15 месяцев заключения. Об этом сообщает NBC.

Осенью 2017 года сообщалось, что Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.

На телеканале добавили, что теперь Винер будет находиться под надзором властей по меньшей мере три года.