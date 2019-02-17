Трамп объявил врагами народа NBC и Saturday Night Live

Президент США Дональд Трамп призвал к возмездию в отношении телеканала NBC и шоу Saturday Night Live, сообщает MediaIte.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал юмористическое шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и канал NBC за ролик «Этот прекрасный Трамп», в котором спародировали политика.

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По словам американского лидера, деятельность телеканала необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».

Миниатюра «Этот прекрасный Трамп» появилась в рождественском выпуске «Субботним вечером в прямом эфире». По сюжету к американскому лидеру спускается человек с небес по имени Кларенс. Он показывает, какой была бы жизнь в США, не стань он президентом.