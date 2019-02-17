В СЖР отреагировали на отказ Порошенко общаться с российскими СМИ

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что отказ украинского президента Петра Порошенко разговаривать с российскими СМИ доказывает, что власти Украины далеки от общеевропейских ценностей, передает РИА «Новости».

Он добавил, что данный случай является очередным эпизодом в истории нарушений прав российских журналистов на Украине.

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«На словах декларируя приверженность неким общеевропейским ценностям, в числе которых постоянно упоминаются свобода слова и СМИ, на деле украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение этими ценностями, особенно в отношении наших коллег. Нынешний глава украинского государства в этом отношении ничем не отличается от прочих украинских чиновников и представителей силовых структур», — сказал Шафир.

Ранее сообщалось, что Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять.