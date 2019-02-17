Fox: два министра готовы были поддержать отстранение Трампа от должности

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Бывший юрист ФБР Джеймс Бейкер заявил, что два чиновника из администрации президента США Дональда Трампа готовы были поддержать отстранение американского лидера от должности. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн утверждал, что у него есть как минимум два чиновника, готовых поддержать это решение.

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Так Бейкер прокомментировал информацию о том, что в министерстве юстиции шли обсуждения о применении 25-ой поправки к конституции, чтобы отстранить Трампа. Кто именно готов был поддержать эту инициативу, он не уточнил.

Ранее бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб сообщил в интервью CBS, что минюст США планировал отстранение Трампа от должности.