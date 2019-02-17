Медведев заявил, что вынужден быть оптимистом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он обязан быть оптимизмом, иначе везде будет «оголтелый пессимизм». Об этом он рассказал НТВ.

«Нет, я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм», — отметил Медведев.

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Медведев абсолютно уверен, что через шесть лет «мы получим современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас». Но для этого, по словам премьера, необходимо выполнить российские национальные проекты.

Ранее сообщалось, что Медведев пообещал новому составу правительства много работы.