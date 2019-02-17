Климкин пригрозил президенту Украины полетом из окна за связи с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президента Украины, решившего сотрудничать с Россией на российских условиях, «выкинут из окна». Свое мнение он выразил в интервью «Европейской правде».
Таким заявлением он отреагировал на вопрос об опасениях украинского МИДа относительно позиции будущего президента Украины по вопросу сотрудничества с Россией. Министр заверил, что украинские власти не будут сотрудничать с Россией на российских условиях.
«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна», — сказал Климкин.
Он добавил, что его слова можно воспринимать в том числе «буквально».
Ранее Климкин заявлял, что у марсиан больше шансов последить за украинскими выборами, чем у россиян.